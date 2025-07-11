La préservation des espèces naturelles expliquée en vidéo

Dans le cadre du prolongement du tram T13, Île-de-France Mobilités s'engage activement pour limiter l’impact environnemental du projet. Le troisième épisode dans les coulisses du projet nous montre les actions de préservation des espèces protégées.

A cette occasion, Xavier Sanchez, expert environnemental chez Île-de-France Mobilités, et Mathieu Bony, responsable de la maîtrise d’ouvrage des trams trains franciliens chez SNCF réseau, reviennent sur les mesures prises pour la faune et la flore.

Des actions concrètes pour préserver les espèces naturelles :