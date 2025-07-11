La préservation des espèces naturelles expliquée en vidéo
Dans le cadre du prolongement du tram T13, Île-de-France Mobilités s'engage activement pour limiter l’impact environnemental du projet. Le troisième épisode dans les coulisses du projet nous montre les actions de préservation des espèces protégées.
A cette occasion, Xavier Sanchez, expert environnemental chez Île-de-France Mobilités, et Mathieu Bony, responsable de la maîtrise d’ouvrage des trams trains franciliens chez SNCF réseau, reviennent sur les mesures prises pour la faune et la flore.
Des actions concrètes pour préserver les espèces naturelles :
- L’application de la méthode ERC (éviter, réduire, compenser) : une démarche rigoureuse visant à éviter les impacts sur les milieux naturels, à les réduire lorsqu’ils sont inévitables ou à les compenser lorsqu’ils n’ont pas pu être évités, ni réduits.
- La réouverture de l'ancienne Grande Ceinture pour accueillir le tracé du tram
- La création de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris de la forêt de Saint-Germain
- La mise en place d'écuroducs pour permettre aux écureuils de franchir sans risque les routes d'accès aux chantiers.
- La création des passages de grande faune pour permettre à toutes les espèces de franchir les futures voies du tram
- La création de quatre nouveaux espaces favorables aux espèces protégées, pour la faune et flore, avec un zoom sur l'Île-de-Devant à Conflans-Saint Honorine et les aménagements réalisés.