L'autorisation environnementale est accordée !

Après plusieurs mois d’échanges et de concertation, l’enquête publique environnementale, menée cet été, a permis à chacun de s'informer et de partager ses idées, remarques et suggestions. Durant cette période, nous avons pris soin de recueillir les avis des habitants, pour garantir que le projet tienne compte des attentes et préoccupations de tous. La commission d’enquête a analysé les retours et a rédigé un rapport détaillé, dans lequel elle formule des conclusions motivées sur l’ensemble du projet. Elle a également rendu un avis favorable sur tous les volets du dossier, ce qui représente une étape cruciale pour la suite.

Nous avons également travaillé pour intégrer les propositions et suggestions réalisables. Plusieurs ajustements ont été réalisés, afin d’adapter au mieux ce projet aux besoins du territoire. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette phase importante !

Une fois l’enquête publique terminée, il revenait aux services de l’État de se prononcer sur la suite à donner au projet. Après une analyse approfondie, l’arrêté d’autorisation environnementale a été signé le 27 novembre dernier, validant ainsi la poursuite du projet dans le respect des normes environnementales.

Cette autorisation marque un tournant décisif : les premiers travaux préparatoires pourront débuter dès le début de l’année 2025. C’est une étape qui lance concrètement ce projet et prépare le terrain pour les phases à venir.