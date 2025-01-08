Retour sur la réunion publique du quartier La Bruyère

© Ville de Poissy

Le 27 novembre 2024, une réunion publique s’est tenue dans le quartier de La Bruyère à Poissy, réunissant une centaine d'habitants, des représentants de la Ville et les acteurs du projet de prolongement du T13. Ce temps d'échange a été l’occasion de présenter en détail les différents aspects du projet :

* Le tracé et les stations,

* Le planning des travaux, globalement et à l’échelle du quartier,

* Le dispositif de communication mis en place,

* Les conditions des chantiers à venir.

La présentation a été suivie d’une session de questions-réponses, durant laquelle chacun a pu s’exprimer et obtenir des informations sur des sujets variés :

* Le devenir du talus jouxtant le pont qui sera démoli entre l’avenue Lefebvre et la rue de La Bruyère,

* L’impact du projet sur la circulation automobile.

* L’organisation des transports en commun et notamment des arrêts de bus,

* La création de pistes cyclables,

* Et bien d’autres thèmes liés au quotidien des habitants.

Le compte-rendu détaillé de cette réunion est désormais disponible ci-dessous et dans la médiathèque du site internet du projet. Nous vous invitons à le consulter pour en savoir plus sur les échanges et les réponses apportées durant et après cette rencontre.

Merci à toutes les personnes présentes pour leur participation active, et restez connectés pour suivre les prochaines actualités du projet T13 !

Une réunion publique prévue dans le quartier Saint-Exupéry

La prochaine réunion publique aura lieu le 16 janvier 2025 à 19h30 au club Saint-Exupéry de Poissy. Elle concernera principalement les habitants de la rue Saint-Sébastien, du Clos Saint-Exupéry et de la rue Adrienne Bolland.