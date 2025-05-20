L’équipe du Tram T13 à la rencontre des habitants de Poissy !

La semaine dernière, l’équipe du prolongement du tram T13 était mobilisée sur le terrain pour aller à la rencontre des habitant.e.s de Poissy.

Tout au long de la semaine, Romain, l’agent de proximité du projet, a tenu des permanences :

Mercredi et jeudi dans les clubs Saint-Exupéry et Charles Péguy, pour rencontrer les habitants au cœur de leurs quartiers,

Vendredi sur le marché République, un lieu de vie propice aux échanges spontanés.

Ces rendez-vous ont pour objectif d’informer sur l’avancement du projet, de répondre aux questions et de recueillir les remarques des riverains.

Samedi, Romain et l’équipe ont tenu un stand « Tram T13 Prolongement » lors de la brocante du quartier Saint-Exupéry. Cette journée conviviale et ensoleillée a été ponctuée de nombreux échanges avec les habitants. Plusieurs représentants d’Île-de-France Mobilités et de SNCF Réseau étaient sur place pour apporter des réponses précises aux visiteurs, y compris sur les aspects les plus techniques du projet.

Ces temps de rencontre continueront tout au long de la vie du projet et jusqu’à sa mise en service afin de maintenir un dialogue régulier et de proximité autour du prolongement du tram T13.