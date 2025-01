Les premiers travaux concessionnaires ont démarré à Poissy

C’est à Poissy, en juin 2021, qu’ont été donnés les premiers coups de pioche. Le chantier du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères débute par le dévoiement des réseaux souterrains d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications impactés par la création de la nouvelle ligne de transport. Réalisés par les entreprises concessionnaires, ces travaux se poursuivront à Saint-Germain-en-Laye et Achères jusqu’à mi-2024. Île-de-France Mobilités et SNCF, co-maitres d’ouvrage sur ce projet, pourront alors lancer la construction des infrastructures nécessaires au tram T13, pour des premiers essais à horizon 2027.