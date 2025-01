Les travaux concessionnaires sont en cours - Planning mensuel à deux mois

Les travaux concessionnaires sont en cours. Ils consistent à dévoyer et améliorer les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications qui seront impactés par la construction du tramway. Un planning mensuel à deux mois vous est proposé pour anticiper les travaux et, si nécessaire, adapter vos trajets. En ce début d'année 2024, les travaux concessionnaires concernent uniquement la ville de Poissy.