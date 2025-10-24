Vidéo : le remplacement de l'ouvrage du Saut de Mouton

L’ancien pont ferroviaire, inadapté aux besoins du futur tramway, a été déposé afin de laisser place à un nouvel ouvrage. Cette intervention d’envergure a mobilisé de nombreuses équipes pour assurer la dépose du pont existant, la création de nouvelles fondations, la construction de nouveaux piliers capables de supporter la future infrastructure puis la pose du nouveau tablier. L’installation a été réalisée lors d’une opération dite « coup de poing », menée sur un temps très court afin de limiter l’impact sur le trafic ferroviaire.

Dans cette vidéo, deux experts reviennent sur les coulisses de cette transformation : Joseph De Longeaux, chef de projet chez EGIS et Jean-François Petit Mossan, responsable travaux chez SNCF Réseau.