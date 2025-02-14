Les travaux préparatoires continuent à Poissy

Les travaux préparatoires à l'aménagement du Tram T13 se poursuivent à Poissy. Des arbres et arbustes situés sur la future voie du tramway doivent être coupés.

Ces interventions auront lieu durant la deuxième quinzaine de février sur:

l’avenue de Versailles

le boulevard Gambetta

le boulevard de l’Europe

Ces opérations préalables sont nécessaires pour libérer l'espace avant de construire la future voie du tramway. Elles seront balisées et sécurisées pour permettre aux piétons, cyclistes et automobilistes de circuler. Nous vous remercions pour votre vigilance lors de vos déplacements.

Le saviez-vous ?

A l'issue des travaux, plus de 650 arbres seront replantés en milieu urbain, soit 30% de plus que le nombre d’arbres retirés.