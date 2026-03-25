Bienvenue à Madia, votre deuxième agent de proximité !

L’équipe projet se renforce avec l’arrivée de Madia, votre nouvel agent de proximité.



Présent sur le terrain du lundi au vendredi, Madia est votre interlocuteur privilégié au quotidien pour répondre à vos questions et vous informer sur l’avancement des travaux et leurs potentiels impacts.

Il est également là pour vous présenter les caractéristiques et différentes étapes du projet, ainsi que pour recueillir vos questions et remarques et les transmettre aux maîtres d'ouvrage.