Bienvenue à Madia, votre deuxième agent de proximité !
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L’équipe projet se renforce avec l’arrivée de Madia, votre nouvel agent de proximité.
Présent sur le terrain du lundi au vendredi, Madia est votre interlocuteur privilégié au quotidien pour répondre à vos questions et vous informer sur l’avancement des travaux et leurs potentiels impacts.
Il est également là pour vous présenter les caractéristiques et différentes étapes du projet, ainsi que pour recueillir vos questions et remarques et les transmettre aux maîtres d'ouvrage.
Issu d'une formation en administration publique et échanges internationaux, il a d'abord accompagné pendant quatre ans l'aménagement d'une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service en Essonne, le Tzen 4, avant de rejoindre l'équipe du prolongement du tram T13 en février 2026.
N'hésitez pas à venir à sa rencontre. Il assure notamment de nouvelles permanences de proximité en gare et au marché, qui seront annoncées sur la page Facebook et sur la chaîne WhatsApp dédiées.
Si vous souhaitez obtenir une information, poser une question ou échanger sur le projet, vous pouvez le contacter directement :
Par téléphone : 06 49 57 43 69
Par mail : [email protected]