Portrait de Lorenzo Lattarico, du Département des Yvelines

Finançant des projets structurants (EOLE, Tram 13 Express),

Portant la maîtrise d’ouvrage de projets routiers qui permettent notamment l’insertion des projets de transports en commun ou le rabattement vers les futures gares,

Apportant une expertise aux collectivités locales sur le territoire yvelinois,

Jouant un rôle de facilitateur entre acteurs locaux et partenaires institutionnels pour permettre le développement de solutions de mobilité répondant aux besoins des habitants et aux enjeux territoriaux.

La Direction des Mobilités du Département des Yvelines est chargée de porter et mettre en œuvre la stratégie départementale en matière de mobilité à travers le suivi financier, l’expertise et la maîtrise d’ouvrage de projets de mobilité sur le territoire Yvelinois.

Mon rôle, dans le cas précis du T13 Phase 2 dont le Département est financeur à hauteur de 30%, est d’effectuer un suivi financier d’une part et d’assurer une coordination opérationnelle avec les projets départementaux connexes et notre gestionnaire de voirie (Seine Yvelines Voirie).

Dans les prochaines années, de nombreux chantiers vont être réalisés concomitamment dans le centre de Poissy, dont le T13 et le Pôle d’Echanges Multimodaux (PEM) EOLE financés par le Département, ainsi que des projets routiers sous maîtrise d’ouvrage départementale tels que le réaménagement du carrefour RD 30 - RD 190 (dit Pigozzi) ou le prolongement du boulevard de l’Europe.

Aussi, le Département a pris l’initiative d’organiser une coordination des phasages de travaux tous projets confondus, pour analyser les impacts cumulés des chantiers sur la circulation et identifier les conflits éventuels. Cette mission a pour but d’assurer la réalisation de l’ensemble des chantiers dans le centre de Poissy, tout en limitant autant que possible les impacts sur les conditions de circulation dans la zone en travaux dans Poissy, notamment le long de la Route Départementale 190 (dont le Département est gestionnaire).

En outre, ce travail permet aux communes d’avoir une vision globale des impacts sur les circulations des différents chantiers sur le territoire de Poissy et faciliter ainsi l’obtention pour les maîtres d’ouvrage des arrêtés de circulation nécessaires aux différents travaux. Enfin, pour Poissy et les communes à proximité : Carrières-sous-Poissy, Achères…, pouvoir anticiper la communication sur les restrictions de circulations est rendue possible.

Comment réalisez-vous l’étude de ces impacts et l’adaptation des itinéraires ?

Accompagné d’un bureau d’études, nous réunissons autour d’une même table l’ensemble des acteurs concernés par ces travaux : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, collectivités locales, gestionnaires de voiries. Sur la base des plans de phasage de chacun des chantiers, nous actualisons régulièrement une cartographie qui représente mois par mois les zones de travaux occupées. Cela nous permet d’identifier les voiries impactées et de nous assurer de la compatibilité de l’ensemble des projets ou d’alerter.

Tous les deux mois nous réunissons, dans le cadre d’une réunion de coordination, l’ensemble des maîtres d’ouvrage du périmètre de travaux pour discuter des points de conflit apparaissant sur notre cartographie mensualisée.

Ainsi, nous mettons en relation les maîtres d’ouvrages concernés par ces points d’alerte afin qu’ils trouvent ensemble une solution pour respecter l’objectif de réalisation des travaux tout en appliquant un principe de maintien et sécurisation des circulations routières sur le périmètre.

Quel est votre parcours professionnel ?

Depuis 4 ans et demi, et directement après la fin de mes études de géographie et d’urbanisme, j’ai rejoint le Département des Yvelines et plus précisément la Direction des Mobilités, sur le poste de Chargé de grands projets transports et intermodalité.

