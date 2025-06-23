Réunion publique à la Bruyère : échanges autour des travaux du prolongement du Tram T13

Le 22 mai 2025, une réunion publique d’information s’est tenue au Club Péguy à Poissy. Organisée par Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau, cette rencontre a rassemblé une centaine d’habitants, en présence de Madame le Maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ainsi que plusieurs élus et représentants du projet.

Pour mener à bien le prolongement du Tram T13, plusieurs opérations sont nécessaires. Cette réunion publique a été l’occasion de les présenter et de répondre à toutes les questions des habitants.

Les travaux préparatoires débutés en 2025 se poursuivent en effet avec notamment :

La dépose du pont-rail de l'avenue Fernand Lefebvre

de l'avenue Le comblement des carrières

L'aménagement de la base vie au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture

au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture La dépose du pont-rail de l'avenue de Versailles

de l'avenue Les reconstitutions riveraines du boulevard Gambetta

du boulevard Gambetta Les modifications des itinéraires des bus 1 et 5

De plus, plusieurs sujets ont été abordés par les habitants :

La vitesse du tramway en ville et ses futurs arrêts

du tramway en ville et ses Les techniques de travaux utilisés par les maître-d'œuvres

utilisés par les maître-d'œuvres Les aménagements prévus pour le stationnement en ville

Le compte-rendu détaillé de cette réunion est désormais disponible ci-dessous et dans la médiathèque. Nous vous invitons à le consulter pour en savoir plus sur les échanges et les réponses apportées durant et après cette rencontre.

Merci à toutes les personnes présentes pour leur participation active, et restez connectés pour suivre les prochaines actualités du projet T13 !