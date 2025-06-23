Tram

Réunion publique à la Bruyère : échanges autour des travaux du prolongement du Tram T13

Le 22 mai 2025, une réunion publique d’information s’est tenue au Club Péguy à Poissy. Organisée par Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau, cette rencontre a rassemblé une centaine d’habitants, en présence de Madame le Maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ainsi que plusieurs élus et représentants du projet.

Pour mener à bien le prolongement du Tram T13, plusieurs opérations sont nécessaires. Cette réunion publique a été l’occasion de les présenter et de répondre à toutes les questions des habitants.

Les travaux préparatoires débutés en 2025 se poursuivent en effet avec notamment :

  • La dépose du pont-rail de l'avenue Fernand Lefebvre
  • Le comblement des carrières
  • L'aménagement de la base vie au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture
  • La dépose du pont-rail de l'avenue de Versailles
  • Les reconstitutions riveraines du boulevard Gambetta
  • Les modifications des itinéraires des bus 1 et 5

De plus, plusieurs sujets ont été abordés par les habitants :

  • La vitesse du tramway en ville et ses futurs arrêts
  • Les techniques de travaux utilisés par les maître-d'œuvres
  • Les aménagements prévus pour le stationnement en ville

Le compte-rendu détaillé de cette réunion est désormais disponible ci-dessous et dans la médiathèque. Nous vous invitons à le consulter pour en savoir plus sur les échanges et les réponses apportées durant et après cette rencontre.

Merci à toutes les personnes présentes pour leur participation active, et restez connectés pour suivre les prochaines actualités du projet T13 !

Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2025 - La Bruyère

PDF

 -  355.4 KB