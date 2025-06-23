Réunion publique à la Bruyère
Réunion publique à la Bruyère : échanges autour des travaux du prolongement du Tram T13
Le 22 mai 2025, une réunion publique d’information s’est tenue au Club Péguy à Poissy. Organisée par Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau, cette rencontre a rassemblé une centaine d’habitants, en présence de Madame le Maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ainsi que plusieurs élus et représentants du projet.
Pour mener à bien le prolongement du Tram T13, plusieurs opérations sont nécessaires. Cette réunion publique a été l’occasion de les présenter et de répondre à toutes les questions des habitants.
Les travaux préparatoires débutés en 2025 se poursuivent en effet avec notamment :
- La dépose du pont-rail de l'avenue Fernand Lefebvre
- Le comblement des carrières
- L'aménagement de la base vie au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture
- La dépose du pont-rail de l'avenue de Versailles
- Les reconstitutions riveraines du boulevard Gambetta
- Les modifications des itinéraires des bus 1 et 5
De plus, plusieurs sujets ont été abordés par les habitants :
- La vitesse du tramway en ville et ses futurs arrêts
- Les techniques de travaux utilisés par les maître-d'œuvres
- Les aménagements prévus pour le stationnement en ville
Le compte-rendu détaillé de cette réunion est désormais disponible ci-dessous et dans la médiathèque. Nous vous invitons à le consulter pour en savoir plus sur les échanges et les réponses apportées durant et après cette rencontre.
Merci à toutes les personnes présentes pour leur participation active, et restez connectés pour suivre les prochaines actualités du projet T13 !