Réunion publique à Saint-Exupéry : échanges autour des travaux du prolongement du Tram T13

Le 16 janvier 2025, une réunion publique d’information s’est tenue au Club Saint-Exupéry à Poissy. Organisée par Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau, cette rencontre a rassemblé une centaine d’habitants, en présence de Madame le Maire de Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ainsi que plusieurs élus et représentants du projet.

Pour mener à bien le prolongement du Tram T13, plusieurs opérations sont nécessaires. Cette réunion publique a été l’occasion de les présenter et de répondre à toutes les questions des habitants.

Les travaux ont débuté en 2024 et se poursuivent en 2025, incluant :

- Débroussaillage et abattage d’arbres pour libérer les emprises nécessaires

- Déviation des réseaux d’eau et de télécommunications

- Modifications du talus ferroviaire pour intégrer le tramway

- Démolition de pavillons désaffectés acquis par Île-de-France Mobilités au bout de la rue Adrienne Bolland

Lors de la réunion, plusieurs sujets ont été abordés :

o Mur occultant et nuisances sonores : une clôture occultante sera installée côté voies ferrées, et des études acoustiques seront menées après la mise en service.

o Sécurité des piétons et circulation : maintien des cheminements existants en forêt et adaptation des infrastructures pour garantir la sécurité.

o Travaux de nuit : nécessaires pour intervenir sur les voies ferrées sans perturber la circulation des trains. Des mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores.

o Accès cyclistes et stationnement : création d’une piste cyclable connectée à la ZAC Rouget-de-Lisle et réflexion sur des solutions de stationnement.

Le compte-rendu détaillé de cette réunion est désormais disponible ci-dessous et dans la médiathèque. Nous vous invitons à le consulter pour en savoir plus sur les échanges et les réponses apportées durant et après cette rencontre.

Merci à toutes les personnes présentes pour leur participation active, et restez connectés pour suivre les prochaines actualités du projet T13 !