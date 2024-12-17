Restez connectés au prolongement du Tram T13 !
Suivre l’évolution des travaux et l’actualité du prolongement du tram T13 n’a jamais été aussi simple ! Découvrez les différents outils numériques mis à votre disposition pour vous informer au quotidien et ne rien manquer.
La chaîne WhatsApp
Recevez directement sur votre téléphone les informations importantes sur les travaux, les permanences de l’agent de proximité, les invitations aux réunions publiques et bien plus encore.
Pour vous abonner :
- Flashez le QR code
- Ou rendez-vous sur idf-mobilites.fr/chaîne-T13.
Activez les notifications pour rester à jour.
La page Facebook
Retrouvez toutes les actualités et les coulisses du projet directement dans votre fil d’actualité.
Pour nous rejoindre : tapez "T13 prolongement - Saint-Germain - Achères" dans la barre de recherche Facebook et cliquez sur "Suivre".
Le site internet du projet
Accédez à des informations détaillées sur le prolongement du tram T13 et abonnez-vous aux actualités pour ne rien manquer.
L’agent de proximité
Des questions sur le projet ou les travaux ?
Contactez votre agent de proximité par téléphone au 06 02 04 86 68 ou par email : [email protected]