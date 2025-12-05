Boisement participatif sur l'IIe de Devant à Conflans Saint Honorine

Ce week-end, l’île de Devant a accueilli la première opération de reboisement participatif organisée à Conflans-Sainte-Honorine. Habitants et familles des communes voisines se sont réunis le samedi 29 novembre pour contribuer, ensemble, à la plantation de nouvelles essences végétales.

Grâce à cette mobilisation citoyenne, plusieurs centaines d'arbustes ont été mis en terre. Au-delà du geste symbolique, cette initiative représente une action forte en faveur de la biodiversité. Inscrite dans le cadre des mesures de compensation écologique liées au prolongement du tram T13, l’île de Devant deviendra une zone dédiée à la préservation et au développement des espèces protégées. La nouvelle végétation offrira ainsi un habitat propice au retour et à l’installation de nombreuses espèces animales.

L’équipe du prolongement du tram T13 remercie toutes les personnes présentes pour leur énergie, leur enthousiasme et leur engagement.