Disparition du pont-rail de l'avenue de Versailles

Du 2 au 6 août, les équipes ont procédé à la démolition du pont-rail de l’avenue de Versailles : une page se tourne !

Un petit peu d’histoire… Saviez-vous que ces voies faisaient autrefois partie de la Grande Ceinture Ouest, une ligne ferroviaire mise en service en 1883 pour relier les gares autour de Paris ? Initialement réservée au transport de marchandises, elle a ensuite accueilli des voyageurs… avant d’être peu à peu délaissée.

Place au tram T13 ! Aujourd’hui, l’ancien emplacement des rails retrouve une seconde vie avec le projet du tram T13 : un héritage du passé réinventé pour les mobilités de demain.