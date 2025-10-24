Info travaux - Allée Rouget de Lisle à Poissy
Dans le cadre de la préparation du chantier de la future plateforme du tram T13, SNCF Réseau poursuit ses interventions sur le secteur afin de libérer le terrain et d’aménager les abords des voies ferrées.
Travaux préparatoires – Du 26 octobre au 1er novembre 2025
Les équipes interviendront de nuit, du lundi 26 octobre au soir au samedi 1er novembre au matin, entre 00h20 et 4h35. Ces travaux consistent à déposer le mur situé le long des voies ferrées, face à l’allée Rouget de Lisle. L’objectif de ces interventions nocturnes est de maintenir la circulation des trains du RER A et du Transilien en journée, tout en poursuivant la préparation du chantier du tram T13. La démolition du mur ainsi que l’évacuation des gravats par camions, peuvent générer des nuisances sonores ponctuelles dans le quartier. SNCF Réseau met tout en œuvre pour limiter au maximum les perturbations et vous remercie par avance de votre compréhension.
Travaux sur la voie ferrée – Du 7 au 10 novembre 2025
Parallèlement, des travaux de renouvellement de voie et d’aiguillage seront réalisés du vendredi 7 novembre à 22h30 au lundi 10 novembre à 4h. Ces opérations, indispensables à la modernisation du réseau, peuvent également occasionner des nuisances sonores et vibratoires, de jour comme de nuit.
SNCF Réseau et ses partenaires remercient les riverains pour leur patience et leur compréhension durant cette période de travaux, nécessaires à l’avancée du projet du tram T13 et à la modernisation des infrastructures ferroviaires.
