Info travaux - Allée Rouget de Lisle à Poissy

Travaux préparatoires – Du 26 octobre au 1er novembre 2025

Les équipes interviendront de nuit, du lundi 26 octobre au soir au samedi 1er novembre au matin, entre 00h20 et 4h35. Ces travaux consistent à déposer le mur situé le long des voies ferrées, face à l’allée Rouget de Lisle. L’objectif de ces interventions nocturnes est de maintenir la circulation des trains du RER A et du Transilien en journée, tout en poursuivant la préparation du chantier du tram T13. La démolition du mur ainsi que l’évacuation des gravats par camions, peuvent générer des nuisances sonores ponctuelles dans le quartier. SNCF Réseau met tout en œuvre pour limiter au maximum les perturbations et vous remercie par avance de votre compréhension.