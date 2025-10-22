Info Travaux - Poissy Centre
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’aménagement du Tram T13, de nouveaux travaux préparatoires seront réalisés à Poissy du 27 octobre au 19 novembre 2025.
Ces interventions concernent plusieurs axes de la commune : l’avenue de Versailles, le boulevard Gambetta, le boulevard de l’Europe et la rue Saint-Sébastien.
Elles consistent principalement en la coupe d’arbres et d’arbustes situés sur l’emprise du futur tracé du tramway, étape nécessaire à la bonne conduite des travaux d’infrastructure à venir.
L’ensemble des opérations sera balisé et sécurisé afin de maintenir les conditions de circulation et d’assurer la sécurité de tous les usagers : piétons, cyclistes et automobilistes.
Un alternat de circulation sera mis en place rue Saint-Sébastien pendant la durée des interventions.
Nous mettons tout en oeuvre pour en limiter l’impact sur votre quartier et vous remercions de votre compréhension.
Le projet Tram T13 lance une expérimentation de transplantation des arbres. Dans ce cadre, 5 éléments de la rue de La Bruyère seront replantés à Poissy.