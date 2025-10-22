Info Travaux - Poissy Centre

Dans le cadre de la poursuite des travaux d’aménagement du Tram T13, de nouveaux travaux préparatoires seront réalisés à Poissy du 27 octobre au 19 novembre 2025.

Ces interventions concernent plusieurs axes de la commune : l’avenue de Versailles, le boulevard Gambetta, le boulevard de l’Europe et la rue Saint-Sébastien.

Elles consistent principalement en la coupe d’arbres et d’arbustes situés sur l’emprise du futur tracé du tramway, étape nécessaire à la bonne conduite des travaux d’infrastructure à venir.

L’ensemble des opérations sera balisé et sécurisé afin de maintenir les conditions de circulation et d’assurer la sécurité de tous les usagers : piétons, cyclistes et automobilistes.

Un alternat de circulation sera mis en place rue Saint-Sébastien pendant la durée des interventions.

Nous mettons tout en oeuvre pour en limiter l’impact sur votre quartier et vous remercions de votre compréhension.