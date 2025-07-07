Le nouveau saut-de-mouton est posé !

Les travaux de réaménagement du pont de l’ancienne grande ceinture ferroviaire, également appelé "Saut-de-Mouton", se terminent. Situé en forêt de Saint-Germain-en-Laye, aux abords du quartier Chêne Feuillu d’Achères, cet ouvrage stratégique est réaménagé pour permettre au Tram T13 d’enjamber le réseau ferré national, améliorant ainsi la fluidité du réseau de transport.

Un chantier qui se termine

Après avoir réalisé la dépose du pont lors de deux week-ends en mai 2025, les équipes de SNCF Réseau ont poursuivi le chantier et ont franchi une étape majeure du 4 et 6 juillet : la pose "éclair" d’un nouveau pont.

Une intervention réussie en un week-end

Le nouveau pont a été posé en un week-end par plusieurs dizaines de compagnons de SNCF Réseau et Egis Rail ainsi qu’une grue qui pouvait soulever ce nouveau pont. Place désormais aux travaux de finitions pour permettre ensuite de mener les travaux d’infrastructure.

Une opération impressionnante que vous pouvez retrouver en image ci-dessous :