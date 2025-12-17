Zoom sur le mur de soutènement rue Adrienne Bolland

Les travaux se poursuivent rue Adrienne-Bolland avec une nouvelle étape clé pour assurer la stabilité des futurs aménagements et préparer les prochaines phases du projet.

Après la mise en place d’un mur de soutènement provisoire, les équipes ont débuté la construction du mur de soutènement définitif.

Cette nouvelle infrastructure jouera un rôle essentiel :

soutenir les voies ferrées de la ligne Paris–Le Havre ,

, permettre l’élargissement de la rue en libérant l'espace nécessaire pour accueillir à terme les voies du tramway ainsi que les voies de circulation automobile.

Le mur définitif sera achevé au printemps 2026.