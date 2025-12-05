La transformation du pont de la Mare aux Bœufs

Depuis plusieurs mois, les équipes de SNCF Réseau sont à pied d’œuvre pour donner vie au pont de la Mare aux Bœufs, au cœur de la forêt de Saint-Germain. Mobilisés autour de ce chantier, les techniciens viennent de franchir une étape majeure avec l’achèvement des deux piliers qui porteront la future structure. La construction du tablier peut désormais débuter, marquant l’entrée dans une phase déterminante des travaux.

À terme, ce nouvel ouvrage jouera un rôle stratégique dans l’intégration du futur tramway T13 au sein de ce territoire naturel sensible. Pensé pour concilier aménagement des transports et préservation de la biodiversité, il offrira un passage sécurisé permettant à la grande faune de franchir les voies du tramway en toute sérénité.