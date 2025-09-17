Votre nouvelle lettre d’info en ligne !
Le dernier numéro de la lettre d’information dédiée au prolongement du tram T13 est désormais disponible. Cette édition a pour objectif de partager avec vous l’avancée des différentes étapes du chantier, actuellement en pleine phase préparatoire.
Plusieurs opérations ont déjà été réalisées : installation des bases-vie destinées aux équipes de chantier, aménagement des accès aux zones de travaux, libération des emprises nécessaires ou encore retrait d’anciens ponts ferroviaires. Ces interventions marquent une étape importante dans la transformation progressive du secteur de Poissy, qui se prépare à accueillir, dans les prochains mois, les premiers travaux d’infrastructures.
Ce nouveau numéro revient également sur les temps forts des derniers mois, tels que l’événement de lancement officiel des travaux, les réunions publiques organisées pour informer et échanger avec les habitants, ainsi que les interventions menées auprès des scolaires. Enfin, il met en lumière celles et ceux qui, au quotidien, pilotent ce projet d’envergure et contribuent à sa réalisation.
Bonne lecture !
Lettre d'info n°20 Septembre 2025