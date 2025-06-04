Top départ des travaux : vous êtes invités au lancement !
Vous êtes attendus pour la soirée de lancement des travaux !
Le lundi 16 juin, ne manquez pas le lancement officiel des travaux du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Achères !
Une soirée unique pour célébrer ensemble la transformation de votre quartier.
Pour l’occasion, le square Jean Moulin à Poissy se transforme en village animé, avec des activités et animations autour des nouvelles mobilités !
Rendez-vous à partir de 16h30 pour l'ouverture de l'évènement !
Vous pourrez assistez aux discours officiels des financeurs du projet, en présence notamment de Madame le Maire de Poissy, et au lancement officiel des travaux d’aménagement du tram T13. Vous pourrez ensuite profiter d’un village festif, de stands et d'animations pour petits et grands autour des mobilités de demain ainsi que d'un concert !
Point de vigilance sur la circulation dans Poissy pendant cette journée !
Dans le cadre de l’événement de lancement des travaux du prolongement du Tram T13, une fermeture temporaire de la circulation sera mise en place de 10h à 23h sur l'Avenue Fernand Lefebvre, au niveau du Square Jean Moulin.
Cette mesure est indispensable pour assurer le bon déroulement de l’événement et garantir la sécurité de toutes et tous. Néanmoins, des itinéraires de déviation seront mis en place. Merci de votre compréhension et de votre vigilance si vous circulez à proximité durant cette journée :
- En provenance de Saint-Germain-en-Laye, vous pourrez emprunter la D190 et tourner sur l'avenue du Maréchal Foch pour rejoindre le centre-ville de Poissy
- En provenance du centre-ville de Poissy, le trajet inverse sera possible, en bifurquant sur l'avenue du Maréchal Foch pour rejoindre la D190 et vous rendre en direction de Saint-Germain-en-Laye
Déviation de la ligne 1
Durant cette journée, l’itinéraire de la ligne de bus 1 est dévié à partir de 10h et jusqu'à la fin du service.
Pour prendre la ligne 1 il faut se rendre en gare de Poissy. L'arrêt Boulevard Rose sur la ligne 5 est maintenu pour l’ensemble de la journée.