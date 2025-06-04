Top départ des travaux : vous êtes invités au lancement !

Vous êtes attendus pour la soirée de lancement des travaux !

Le lundi 16 juin, ne manquez pas le lancement officiel des travaux du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Achères !

Une soirée unique pour célébrer ensemble la transformation de votre quartier.

Pour l’occasion, le square Jean Moulin à Poissy se transforme en village animé, avec des activités et animations autour des nouvelles mobilités !