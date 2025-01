Tram T13 Saint-Cyr > Saint-Germain-en-Laye : les essais ont commencé

Les essais du tram T13 entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye ont débuté. La mise en service de cette première phase est prévue à l’été 2022.

Les premiers essais dits « statiques » ont permis de vérifier le fonctionnement et la conformité des infrastructures nécessaires à la circulation du tram. Viennent ensuite les essais « dynamiques » qui ont commencé en décembre 2021 et se poursuivront jusqu’au printemps 2022. Cette deuxième phase de tests consiste à vérifier l’alimentation électrique du tram, le système de freinage mais aussi la bonne intégration du tram au niveau des stations et le bon fonctionnement des carrefours et de la signalisation lumineuse.

Un premier trajet complet pour le tram T13

Les essais dynamiques ont commencé par la Grande Ceinture Ouest, les nouvelles voies de Saint-Germain-en-Laye puis sur les nouvelles voies de la virgule de Saint-Cyr. Des rames circulent désormais sur l’ensemble du tracé. Leur fréquence et leur vitesse augmentent progressivement ; il est donc nécessaire de rester prudent aux abords des voies.

