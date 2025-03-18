Les travaux se poursuivent rue Adrienne Bolland
Rue Adrienne Bolland, des travaux le long de la voie ferrée sont menés par SNCF Réseau jusqu’à l’été 2026. Un mur de soutien des voies ferré provisoire puis définitif y est aménagé afin de sécuriser le terrain et de libérer l’espace pour la création de la plateforme du tramway.
🌙 Certaines opérations doivent impérativement avoir lieu la nuit, afin de limiter au maximum les interruptions du trafic ferroviaire. Du lundi 17 mars (soir) au samedi 21 mars (matin), les travaux se dérouleront chaque nuit entre 23h50 et 3h50.
Le calendrier des travaux
Avril → juillet 2025 :
> construction d’un mur de soutènement provisoire.
Juillet 2025 → janvier 2026 :
> réalisation du mur de soutènement définitif.
Janvier → juillet 2026 :
> opérations de remblaiement ;
> mise en place de terre végétale pour les plantations ;
> pose de la clôture occultante et de garde-corps.
Quels impacts ?
L’organisation des travaux limite au maximum les impacts sur les circulations des piétons et des véhicules. Un homme trafic sera déployé en cas de besoin. L’accès à votre habitation sera garanti pendant toute la durée des travaux.
