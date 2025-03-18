Les travaux se poursuivent rue Adrienne Bolland

Rue Adrienne Bolland, des travaux le long de la voie ferrée sont menés par SNCF Réseau jusqu’à l’été 2026. Un mur de soutien des voies ferré provisoire puis définitif y est aménagé afin de sécuriser le terrain et de libérer l’espace pour la création de la plateforme du tramway.

🌙 Certaines opérations doivent impérativement avoir lieu la nuit, afin de limiter au maximum les interruptions du trafic ferroviaire. Du lundi 17 mars (soir) au samedi 21 mars (matin), les travaux se dérouleront chaque nuit entre 23h50 et 3h50.