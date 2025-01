Votre nouvelle lettre d’info en ligne

Elle vous permettra d’en savoir plus sur le prolongement du Tram T13, les aménagements prévus et en particulier sur la démarche environnementale engagée. Vous en saurez plus sur la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » par exemple, ainsi que sur les compensations environnementales prévues.

Le tracé final du prolongement du Tram T13 y est également illustré pour comprendre en détail comment ce nouveau moyen de transport s’insèrera dans son environnement. De nombreuses perspectives vous aideront à vous projeter.

Besoin d’en savoir plus sur les travaux que ce projet implique ? Cette nouvelle lettre d’information répondra à toutes vos questions : quels types de travaux ? quand ? où ? Enfin, un planning plus global du projet vous permettra de mieux discerner les futurs jalons importants du projet.