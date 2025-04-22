Les compensations forestières expliquées en vidéo

Dans le cadre du prolongement du tram T13, Île-de-France Mobilités s'engage activement pour limiter l’impact environnemental du projet. Le deuxième épisode dans les coulisses du projet nous montre les actions de compensations environnementales.

A cette occasion, Laura Lemaire, cheffe de projet chez Île-de-France Mobilités, et Pierre-Emmanuel Savatte, directeur territorial à l’Office national des forêts (ONF), présentent les mesures de compensation forestière.

Des actions concrètes pour préserver et enrichir les espaces forestiers