Les compensations forestières expliquées en vidéo
Dans le cadre du prolongement du tram T13, Île-de-France Mobilités s'engage activement pour limiter l’impact environnemental du projet. Le deuxième épisode dans les coulisses du projet nous montre les actions de compensations environnementales.
A cette occasion, Laura Lemaire, cheffe de projet chez Île-de-France Mobilités, et Pierre-Emmanuel Savatte, directeur territorial à l’Office national des forêts (ONF), présentent les mesures de compensation forestière.
Des actions concrètes pour préserver et enrichir les espaces forestiers
- L’application de la méthode ERC (éviter, réduire, compenser) : une démarche rigoureuse visant à éviter les impacts sur les milieux naturels, à les réduire lorsqu’ils sont inévitables ou à les compenser lorsqu’ils n’ont pas pu être évités, ni réduits.
- La création et le financement de nouveaux boisements, pour compenser les surfaces impactées par les travaux, comme sur l’île d’en Haut à Conflans Sainte-Honorine ou sur l’ancienne grande ceinture de Poissy.
- La réalisation de travaux sylvicoles : ces interventions permettent d’entretenir les arbres afin de favoriser leur croissance.
- La plantation de jeunes arbres, en soutien à la régénération naturelle, afin de garantir la pérennité et la diversité des forêts dans l'avenir.