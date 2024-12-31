Votre nouvelle lettre d’info en ligne !

Le dernier numéro de la lettre d'information du prolongement du T13 vient de paraître. Cette édition a pour objectif de vous tenir informés des travaux à venir et de vous aider à anticiper les éventuelles perturbations zone par zone. Une des annonces majeures de ce numéro est la délivrance, fin novembre 2024, de l'autorisation environnementale, marquant ainsi le lancement officiel des travaux préparatoires. Ces travaux sont nécessaires pour préparer le terrain avant la construction de la future ligne du tramway. Les opérations en cours et à venir vous y sont présentées sur un plan.