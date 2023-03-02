Poissy / centre-ville
Ces plans sont issus des données disponibles au 30 avril 2025. Les dates et emprises des chantiers peuvent être amenées à évoluer en cas d’aléa indépendant de la volonté des maîtres d’ouvrage et des entreprises travaux.
Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère
- - Des travaux concessionnaires de la CUGPSEO ont lieu au croisement entre l'avenue du Maréchal Foch et l'avenue de Versailles, jusqu'à début mai 2025.
- - Le square Erard Prieur devient une base-vie pour les travaux de la CUGPSEO puis une zone de stockage Île-de-France Mobilités jusqu'en avril 2026.
- - Une autre zone de stockage et travaux SNCF est aussi implantée au niveau de l'ancienne Grande Ceinture proche du croisement entre la rue de La Bruyère et l'avenue Fernand Lefebvre jusqu'à mi-2027.
- - Une base-vie est mise en place par la SNCF au niveau de l'ancienne gare de la Grande Ceinture jusqu'en avril 2028.
- - Au croisement entre l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard de Pirmasens, la CUGPSEO réalise des travaux de mi-mai à fin mai 2025.
- - Le pont-rail surplombant l'avenue Fernand Lefebvre est retiré entre mi-mai et début juin 2025.
- - SNCF réalise également des travaux au niveau du square Jean Moulin de début juin à août 2025.
Ces travaux impactent la circulation de manière ponctuelle :
- - Un alternat de la circulation automobile est organisé au niveau de l'avenue du Maréchal Foch mi-mai 2025.
- - L'avenue de Versailles passe en sens unique mi-mai 2025.
- - Le boulevard de Pirmasens est mis en sens unique de mi-mai à mi-juin 2025.
- - L'avenue Fernand Lefebvre est fermée à la circulation au niveau du pont-rail du 29 mai au 1er juin 2025.
- - La rue de La Bruyère est fermée à la circulation, sauf riverains, durant toute la durée des travaux.
Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe
- - Trois bâtiments sont démolis sur le boulevard Gambetta, entre l'avenue Maréchal Foch et le boulevard Devaux, jusqu'à mi-juin 2025.
- - Jusqu'à fin juin 2025, des opérations riveraines se tiennent sur le boulevard Gambetta, entre l'avenue Maréchal Foch et la rue Charles Maréchal. Dans cette même zone, des travaux de la CUGPSEO ont lieu de fin juin à mi-août 2025.
- - D'autres opérations riveraines prennent place sur le boulevard Gambetta, entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, jusqu'à fin juillet 2025.
- - Des travaux concessionnaires ont lieu sur le boulevard Gambetta, entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, menés par Orange de début mai à début juin 2025.
- - D'autres travaux concessionnaires sont menés sur le boulevard de l'Europe de mi-mai à début juin 2025.
- - La CUGPSEO effectue aussi des travaux de début juin à fin juillet 2025 entre le boulevard de la Paix et la place de l'Europe.
- - Sur le boulevard de l'Europe, des opérations riveraines ont lieu en juin 2025.
- - Des opérations riveraines ont ensuite lieu sur le boulevard Gambetta, entre l'avenue Maréchal Foch et la rue Charles Maréchal, de juin à fin 2025.
- - Les opérations riveraines se poursuivent ensuite, toujours sur le boulevard Gambetta, à la jonction avec la rue Charles Maréchal, de mi-juin à fin juillet 2025.