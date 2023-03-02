Les stations et le tram

Vous pourrez emprunter le prolongement du Tram T13 :

À Saint-Germain-en-Laye : Lisière-Pereire* . C’est à partir de cette station, déjà créée, que le Tram T13 sera prolongé jusqu’à Achères ;

. C’est à partir de cette station, déjà créée, que le Tram T13 sera prolongé jusqu’à Achères ; À Poissy : Poissy Gambetta*, Poissy RER* et Poissy ZAC* ;

; À Achères : Achères-Ville RER*, le terminus du Tram T13.

Les noms des stations sont provisoires

Une identité propre au prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Des lignes épurées et dynamiques, du gris et du noir en association avec le bois clair et la transparence du verre : les stations, comme les rames, porteront l’identité du prolongement du Tram T13. Ce design commun, vous aidera à vous repérer, tout en favorisant l’intégration harmonieuse des stations dans leur environnement.

Pour patienter, vous aurez à votre disposition des bancs, des plots et des barres d’appui ainsi que des abris. L’éclairage sera assuré par des mâts et des luminaires encastrés dans le mobilier. Pour garantir votre sécurité, des caméras de vidéosurveillance couvriront l’ensemble du quai.

Tous les services utiles en station

Tout sera prévu dans les stations pour faciliter vos démarches et vos déplacements :