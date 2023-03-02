Tram

ProlongementSaint-Germain > Achères

Les stations et le tram

Cinq stations entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Vous pourrez emprunter le prolongement du Tram T13 :

  • À Saint-Germain-en-Laye : Lisière-Pereire*. C’est à partir de cette station, déjà créée, que le Tram T13 sera prolongé jusqu’à Achères ;
  • À Poissy : Poissy Gambetta*, Poissy RER* et Poissy ZAC* ;
  • À Achères : Achères-Ville RER*, le terminus du Tram T13.

Les noms des stations sont provisoires

Une identité propre au prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Des lignes épurées et dynamiques, du gris et du noir en association avec le bois clair et la transparence du verre : les stations, comme les rames, porteront l’identité du prolongement du Tram T13. Ce design commun, vous aidera à vous repérer, tout en favorisant l’intégration harmonieuse des stations dans leur environnement.

Pour patienter, vous aurez à votre disposition des bancs, des plots et des barres d’appui ainsi que des abris. L’éclairage sera assuré par des mâts et des luminaires encastrés dans le mobilier. Pour garantir votre sécurité, des caméras de vidéosurveillance couvriront l’ensemble du quai.

Tous les services utiles en station

Tout sera prévu dans les stations pour faciliter vos démarches et vos déplacements :

  • vente de titres de transport ;
  • bornes de validation de nouvelle génération ;
  • information des voyageurs en temps réel ;
  • abris à vélos ;
  • plan du quartier.

Des stations accessibles à tous

Les stations du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères seront adaptées à chacun d’entre vous :

  • Les abords et les quais seront intégralement accessibles pour les personnes en situation de handicap. Une bande podotactile est également installée pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
  • Toute l’information voyageurs vous accessible à la fois par un affichage visuel et une diffusion sonore.
Le matériel roulant

La circulation du prolongement du Tram T13 jusqu'à Achères n’entraînera pas de surcharge dans les trams : des rames supplémentaires seront mises en service pour ce prolongement, en plus de celles dédiées au tronçon entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye.

Des rames de grande capacité et sécurisées

  • Jusqu’à 24 rames circuleront sur l’ensemble de la ligne du Tram T13.
  • Chaque rame pourra accueillir 250 voyageurs, dont 88 assis.
  • Les rames, confortables, seront entièrement adaptées pour les personnes en situation de handicap.
  • Pour votre sécurité, chaque rame sera équipée d’un système de vidéosurveillance embarqué.

Un tram-train performant et écologique

Comme sur le tronçon de Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye, les rames du prolongement du Tram T13 auront une spécificité : pouvoir rouler comme un train sur les voies de la Grande Ceinture Ouest et comme un tramway sur les nouvelles voies urbaines. Cette combinaison est appelée « tram-train ».

  • Le tram-train conjugue la vitesse du train en forêt, qui permet de réduire vos temps de trajet, avec la desserte de proximité du tram, qui offre une qualité d’insertion et de service optimale en milieu urbain.
  • Le prolongement du Tram T13, grâce à son alimentation électrique, est un mode de transport écologique.

