Les compensations forestières liées au défrichement

Les modalités de compensation au titre du défrichement sont définies dans l’arrêté d’autorisation environnementale. La surface à compenser est calculée en fonction d’un coefficient multiplicateur fixé à 4,6. La superficie à compenser est donc de 65,8789 ha (soit 14,3215 ha X 4,6). Les compensations peuvent se faire sous forme de nouveaux boisements mais aussi de travaux d’amélioration sylvicole.