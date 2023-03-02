Les compensations forestières liées aux espèces protégées
La démarche de compensation pour l’ensemble des impacts du projet sur les espèces protégées (oiseaux, hérissons, chiroptères…) est portée par Île-de-France Mobilités. Elle se répartit principalement sur quatre sites :
- l'Île de Devant à Conflans-Sainte-Honorine, sur 17,77 ha, qui est un projet complémentaire et distinct du projet de la Ville de Conflans-Ste-Honorine ;
- la « Lisière Saint-Jean » à Achères à proximité immédiate de la « Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye » sur 2,28 ha ;
- le « Bois des Alluets » à Orgeval, sur 22,28 ha ;
- une section de 3,7 ha de la grande ceinture sur la commune de Poissy, qui n’appartient plus aujourd’hui au réseau ferré national à l’issue d’une procédure achevée en 2024 de déclassement et fermeture de ligne.
Mesure d’accompagnement complémentaire
Île-de-France Mobilités financera également la mise en œuvre d’ilots de sénescence en forêt de Saint-Germain, qui seront mis en œuvre par l’ONF. Un ilot de sénescence est une partie de forêt soustrait à l’exploitation sylvicole : les arbres se développement, vieillissent et finissent par tomber naturellement, devenant ainsi des milieux favorables à la faune et la flore.