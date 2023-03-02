Les compensations forestières liées aux espèces protégées

Mesure d’accompagnement complémentaire

Île-de-France Mobilités financera également la mise en œuvre d’ilots de sénescence en forêt de Saint-Germain, qui seront mis en œuvre par l’ONF. Un ilot de sénescence est une partie de forêt soustrait à l’exploitation sylvicole : les arbres se développement, vieillissent et finissent par tomber naturellement, devenant ainsi des milieux favorables à la faune et la flore.