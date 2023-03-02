Forêt de Saint-Germain nord

Démarré en mars 2025, le chantier de remplacement de l'ouvrage ferroviaire du Saut-de-Mouton se poursuit en forêt. Il s'agit, pour les équipes de SNCF Réseau, d'aménager un nouvel ouvrage qui permettra au tram T13 d'enjamber les voies ferrées du réseau national. Après une dépose express de l'ancien ouvrage début mai, les équipes sont parvenues à installer le nouveau tablier du pont en un week-end seulement, début juillet. Après des travaux de finition, SNCF Réseau remettra l'ouvrage à Île-de-France Mobilités qui viendra y construire la plateforme du tramway à partir de 2026.