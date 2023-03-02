La démarche environnementale
Les aménagements prévus dans le cadre de la requalification urbaine qui accompagne le prolongement du Tram T13 permettront de répondre aux nouvelles exigences environnementales et à l’évolution des comportements en matière de mobilités.
Une démarche environnementale volontariste
Lorsqu’Île-de-France Mobilités conçoit un projet d’aménagement les impacts sur l’environnement (faune, flore, eau, sols, patrimoine historique, etc.) sont évalués avec précision. Le projet est ainsi conçu pour éviter ou réduire au maximum ses effets. Des mesures sont également mises en place en compensation des impacts qui n’ont pu être évités ou réduits.
Eviter
Dans le cadre du projet, des mesures d'évitement ont été prises. Plusieurs infrastructures existantes sont notamment réutilisées (voiries, friches, ancienne grande ceinture ferroviaire...) permettant d'éviter certains impacts sur les milieux naturels.
Réduire
Pour réduire les impacts n'ayant pu être évités, le projet prévoit :
- la réalisation de deux passages permettant à la grande faune de franchir la voie en forêt ;
- l’incitation à la marche et au vélo grâce à une intermodalité facilitée (aménagements piétons et cyclistes, créations de stationnements vélo à proximité des stations…) ;
- la végétalisation des bâtiments d’exploitation ;
- la plantation de nombreux arbres et la végétalisation des abords de la ligne pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ;
- une gestion raisonnée des eaux de ruissellement et de l’ensemble des espaces verts ;
- un chantier écoresponsable (gestion des déchets et des eaux du chantier, réemploi des matériaux…).
Compenser
Lorsqu’aucune solution d’évitement ou de réduction des impacts environnementaux, Île-de-France Mobilités procède à la recherche d’une compensation la plus adaptée possible aux impacts.
Des travaux permis par autorisation environnementale
À la suite de l’enquête publique environnementale menée à l’été 2024 et au rapport de la commission d’enquête, l’autorisation environnementale a été accordée le 27 novembre 2024.