La démarche environnementale

Une démarche environnementale volontariste

Lorsqu’Île-de-France Mobilités conçoit un projet d’aménagement les impacts sur l’environnement (faune, flore, eau, sols, patrimoine historique, etc.) sont évalués avec précision. Le projet est ainsi conçu pour éviter ou réduire au maximum ses effets. Des mesures sont également mises en place en compensation des impacts qui n’ont pu être évités ou réduits.

Eviter

Dans le cadre du projet, des mesures d'évitement ont été prises. Plusieurs infrastructures existantes sont notamment réutilisées (voiries, friches, ancienne grande ceinture ferroviaire...) permettant d'éviter certains impacts sur les milieux naturels.

Réduire

Pour réduire les impacts n'ayant pu être évités, le projet prévoit :

la réalisation de deux passages permettant à la grande faune de franchir la voie en forêt ;

la végétalisation des bâtiments d'exploitation ;

la plantation de nombreux arbres et la végétalisation des abords de la ligne pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ;

une gestion raisonnée des eaux de ruissellement et de l’ensemble des espaces verts ;

un chantier écoresponsable (gestion des déchets et des eaux du chantier, réemploi des matériaux…).

Compenser

Lorsqu’aucune solution d’évitement ou de réduction des impacts environnementaux, Île-de-France Mobilités procède à la recherche d’une compensation la plus adaptée possible aux impacts.