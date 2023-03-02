Tram

Le calendrier

Les études de projet ont été validées et les travaux préparatoires ont débuté fin 2024. En parallèle, depuis l'été 2021, les concessionnaires de réseaux réalisent le dévoiement des réseaux qui sont présents sous les futures voies du tram.

Calendrier du projet de prolongement du Tram T13

2014 : Enquête d'utilité publique

2014 - 2018 : Etudes de variante du tracé par Poissy, enquête publique complémentaire et déclaration d'utilité publique

2019 - 2024 : Etudes d'avant-projet, de projet et acquisitions foncières

2021 - 2025 : Travaux concessionnaires

2024 - 2025 : Travaux préparatoires

2025 - 2027 : Travaux d'infrastructure

2028 : Essais et marche à blanc avant la mise en service

Les études d'avant-projet et de projet

2019 > 2024

Ces études de conception avaient pour objectif de détailler l’infrastructure à réaliser et de préciser l’insertion du prolongement du Tram T13 dans son environnement, dans le cadre de la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC).

Elles visaient à :

  • Avoir une connaissance fine de la géométrie et du relief du terrain.
  • Connaître la qualité des sols : leur nature, leur résistance, leur éventuelle pollution…
  • Vérifier l’état et la solidité des ouvrages d’art existants : les ponts, les murs de soutènement, etc.
  • Localiser précisément les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications situés sur le tracé du prolongement du Tram T13 jusqu'à Achères.
  • Évaluer les enjeux écologiques et les éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre, en actualisant l’inventaire écologique réalisé en 2016 qui recense les espèces faunistiques et floristiques ainsi que les habitats naturels présents sur le périmètre du projet.

Ces travaux viennent approfondir et compléter les études préliminaires réalisées entre 2015 et 2017, qui ont servi à élaborer le schéma de principe et le dossier de l’enquête d'utilité publique complémentaire de 2018.

En 2023, des modifications du projet ont été apportées afin d’optimiser le tracé.

Quant aux études de projet, elles ont servi de base à la rédaction des appels d’offre lancés auprès des entreprises en vue de la passation des marchés de travaux pour la réalisation du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.

Les travaux concessionnaires

Mi-2021 > 2025

Les premiers travaux du prolongement du Tram T13 sont des travaux concessionnaires. Ils consistent à déplacer mais aussi à améliorer les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications qui sont situés sous la plateforme du tramway. L’objectif est de permettre la construction du prolongement du tramway sans endommager les réseaux existants. Ces opérations sont parfois l’occasion de moderniser les réseaux.

Les travaux préparatoires : adaptation du terrain pour insertion du tramway

Fin 2024 > début 2026

Menés en parallèle des travaux concessionnaires, les travaux préparatoires interviennent avant les travaux d’infrastructure. Ils visent à préparer le terrain pour la construction de la ligne car il est nécessaire de libérer l’espace, de l’adapter ou encore de le sécuriser. Ces travaux peuvent inclure des débroussaillages, des restitutions riveraines, des retraits d’infrastructures anciennes, etc. Concrètement, il s’agit de toutes les opérations qui sont nécessaires à la construction effective des équipements qui permettront de faire circuler le tramway.

Les travaux d’infrastructure : construction des équipements du tramway

2025 > 2027

Les travaux d’infrastructure sont les travaux finaux, ceux qui consistent à construire tous les éléments nécessaires à la circulation du tramway. Il faut alors installer la plateforme, les rails mais aussi la signalisation ferroviaire et construire les stations. Des aménagements de "façade à façade" sont également réalisés. À l'issue de ces opérations, des phases d'essai et de "marche à blanc" sont réalisées avant la mise en service du tramway.

