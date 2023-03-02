Le calendrier

Les études d'avant-projet et de projet

2019 > 2024

Ces études de conception avaient pour objectif de détailler l’infrastructure à réaliser et de préciser l’insertion du prolongement du Tram T13 dans son environnement, dans le cadre de la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC).

Elles visaient à :

Avoir une connaissance fine de la géométrie et du relief du terrain.

Connaître la qualité des sols : leur nature, leur résistance, leur éventuelle pollution…

Vérifier l’état et la solidité des ouvrages d’art existants : les ponts, les murs de soutènement, etc.

Localiser précisément les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications situés sur le tracé du prolongement du Tram T13 jusqu'à Achères.

Évaluer les enjeux écologiques et les éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre, en actualisant l’inventaire écologique réalisé en 2016 qui recense les espèces faunistiques et floristiques ainsi que les habitats naturels présents sur le périmètre du projet.

Ces travaux viennent approfondir et compléter les études préliminaires réalisées entre 2015 et 2017, qui ont servi à élaborer le schéma de principe et le dossier de l’enquête d'utilité publique complémentaire de 2018.

En 2023, des modifications du projet ont été apportées afin d’optimiser le tracé.

Quant aux études de projet, elles ont servi de base à la rédaction des appels d’offre lancés auprès des entreprises en vue de la passation des marchés de travaux pour la réalisation du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.