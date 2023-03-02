Le financement et les acteurs

Autorité organisatrice des transports, Ile-de-France Mobilités assure la co-maîtrise d’ouvrage du projet de prolongement du Tram T13 jusqu'à Achères avec SNCF Réseau. Assurant la coordination des maîtres d’ouvrage sur l’ensemble du tracé, elle est en charge plus particulièrement de la réalisation de la section urbaine entre le débranchement de la Grande Ceinture au sud de Poissy et la station Achères-Ville RER.

SNCF Réseau est le maître d’ouvrage des opérations d’investissement sur la Grande Ceinture, qui appartient au réseau ferré national (entre Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye et Poissy). À ce titre, elle est en charge des ouvrages d’art à réaliser sur la section urbaine, en interface avec le réseau ferré national (mur de soutènement rue Adrienne Bolland, franchissement du groupe de voies V). SNCF Réseau est l’entreprise de référence pour la gestion, la maintenance et la modernisation du réseau ferré.