Le financement et les acteurs
Les acteurs
L'infrastructure
Les travaux d'infrastructure (362,7 millions d'euros, valeur 2013) sont financés par l'État à 21 %, la Région Île-de-France à 49 % et le département des Yvelines à 30%
Le matériel roulant
Le matériel roulant (c’est-à-dire les bus) sera financé à 100% par Île-de-France Mobilités.
L'exploitation
L’exploitation (c’est-à-dire l’entretien des bus et des stations, les moyens humains et la vidéosurveillance, etc.) sera financée à 100% par Île-de-France Mobilités.
Les financeurs
Engagé dans l’amélioration des déplacements quotidiens et la transition vers des transports plus durables, l’Etat co-finance le projet via le volet mobilités 2023-2027 du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027 et participe activement à son suivi via la préfecture des Yvelines.
Principal financeur des transports en commun en Île-de-France, la Région Île-de-France investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau. Aux côtés d’Île-de-France Mobilités, elle agit pour améliorer durablement les conditions de transport des Franciliens et répondre aux besoins de tous les usagers.
Le Département des Yvelines est co-financeur du projet de tram T13 à travers le contrat particulier Région-Département. Propriétaire et gestionnaire de voiries, il mène depuis de nombreuses années une politique volontariste pour aider au développement des transports collectifs. Il contribue notamment au financement de nombreux projets de transport en commun en site propre.
La maîtrise d'ouvrage
Autorité organisatrice des transports, Ile-de-France Mobilités assure la co-maîtrise d’ouvrage du projet de prolongement du Tram T13 jusqu'à Achères avec SNCF Réseau. Assurant la coordination des maîtres d’ouvrage sur l’ensemble du tracé, elle est en charge plus particulièrement de la réalisation de la section urbaine entre le débranchement de la Grande Ceinture au sud de Poissy et la station Achères-Ville RER.
SNCF Réseau est le maître d’ouvrage des opérations d’investissement sur la Grande Ceinture, qui appartient au réseau ferré national (entre Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye et Poissy). À ce titre, elle est en charge des ouvrages d’art à réaliser sur la section urbaine, en interface avec le réseau ferré national (mur de soutènement rue Adrienne Bolland, franchissement du groupe de voies V). SNCF Réseau est l’entreprise de référence pour la gestion, la maintenance et la modernisation du réseau ferré.
Les partenaires
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Elle est également maître d'ouvrage des travaux concessionnaires de déplacement des réseaux d'assainissement. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.