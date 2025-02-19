Tram

ProlongementSaint-Germain > Achères

Enquête Publique

Mis à jour le

Enquête publique complémentaire unique

PDF

Arrêté interpréfectoral n°2024-000099 portant Autorisation Environnementale pour SNCF Réseau et Île-de-France Mobilités

80.1 MB

PDF

Approbation du schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique complémentaire – 30.05.2017

3.7 MB

PDF

Conclusions et avis de la commission d’enquête

2.1 MB

PDF

Déclaration d’Utilité Publique

18.6 MB

PDF

Déclaration de projet

7.9 MB

PDF

Guide de lecture du dossier d’enquête publique complémentaire

154.0 KB

PDF

Dépliant enquête publique complémentaire unique - 2018

PDF

Le dossier d’information

1.1 MB

PDF

Pièce 0-Note sur les modifications substantielles du projet

4.1 MB

PDF

Pièce A-Informations juridiques et administratives et notice explicative

17.8 MB

PDF

Pièce B-plan de situation

2.3 MB

PDF

Pièce C - Plan général des travaux

3.4 MB

PDF

Pièce D-Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

6.1 MB

PDF

Pièce E-Estimation sommaire des dépenses

906.3 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact - préambule

2.4 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 1 : description du projet

12.2 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 10 : analyse des difficultés rencontrées

896.1 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 11 : nom et qualité des auteurs

521.0 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 12 : appréciation des impacts du programme

17.8 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 13 : évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

4.9 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 2 : Résumé non technique

15.4 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 3 : analyse de l’état initial

16.7 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 4 : analyse des effets négatifs et positifs, direct et indirects, temporaires et permanents, et mesures associées

18.5 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 5 : analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

5.1 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 6 : principales solutions de substitution examinées et raisons du choix

5.6 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 7 : compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables

3.9 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 8 : estimation des coûts des mesures

940.9 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 9 : présentation des méthodes

3.4 MB

PDF

Pièce G-avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage

6.3 MB

PDF

Pièce H-Evaluation socio-économique

1.9 MB

PDF

Pièce-Dossier de mise en compatibilité des PLU

16.7 MB

PDF

Sommaire général

581.7 KB

Schéma de principe complémentaire

PDF

Schéma de principe complémentaire – mai 2017 – Annexe 5

5.9 MB

PDF

Schéma de principe complémentaire – mai 2017 – Annexes 1 à 4

5.8 MB

PDF

Schéma de principe complémentaire – mai 2017 – Partie 4

12.8 MB

PDF

Schéma de principe complémentaire – mai 2017 – Parties 5 à 10

5.1 MB

PDF

Schéma de principe complémentaire – mai 2017 Annexe 6

2.6 MB

PDF

SDP-Parties-5-10-

5.1 MB

Enquête publique de 2014

PDF

Arrêté d’ouverture de l’enquête publique phase 2

2.0 MB

PDF

Arrêté de prolongation de l’enquête publique

966.5 KB

PDF

Conclusions et avis de la commission d’enquête

607.1 KB

Délibération du STIF du 11 février 2015

1.1 MB

PDF

Dépliant Enquête publique Phase 2

2.0 MB

PDF

Guide sommaire du Dossier d’enquête d’utilité publique tangentielle Ouest phase 2

114.3 KB

PDF

Pièce A-Notice explicative

9.2 MB

PDF

Pièce B-Plan de situation

5.9 MB

PDF

Pièce C-Plan général des travaux

9.5 MB

PDF

Pièce D-Caractéristiques des ouvrages les plus importants

5.2 MB

PDF

Pièce E-Appréciation sommaire des dépenses

787.3 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 1 : description du projet

5.4 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 12 : Appréciation des impacts du programme

18.6 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 13 : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

2.1 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 4 : Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents

10.7 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 5 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus

3.6 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 6 : Principales solutions de substitution examinées et raisons du choix

5.4 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – partie 7 : Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables et son articulation avec les plans, schémas et programmes

3.3 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 8 : Estimation des coûts des mesures pour réduire, ou compenser les effets du projet sur l’environnement

813.1 KB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Partie 9 / Partie 10 / Partie 11

1.5 MB

PDF

Pièce F-Etude d’impact – Préambule

3.8 MB

PDF

Pièce G-Avis de l’Autorité environnementale et mémoire de réponse des maîtres d’ouvrage

11.7 MB

PDF

Pièce H-Evaluation socio-économique

1.3 MB

PDF

Pièce I-Mise en compatibilité des documents d’urbanisme – Partie 1 : Mise en compatibilité du PLU de Saint-Germain-en-Laye (avec DUP)

16.3 MB

PDF

Pièce I-Mise en compatibilité des documents d’urbanisme – partie 1 : Mise en compatibilité du PLU de Saint-Germain-en-Laye (sans DUP)

15.6 MB

PDF

Pièce I-Mise en compatibilité des documents d’urbanisme – Partie 2 : Mise en compatibilité du PLU de Poissy

7.6 MB

PDF

Pièce I-Mise en compatibilité des documents d’urbanisme – partie 3 : Mise en compatibilité du PLU d’Achères

6.6 MB

PDF

Pièce J-Annexes

14.4 MB

PDF

Plaquette d’information Enquête publique Phase 2

2.6 MB

PDF

Rapport de la commission d’enquête Partie 1

8.1 MB

PDF

Rapport de la commission d’enquête Partie 2

19.5 MB

PDF

TGO-Enquête Publique Phase 2-Présentation Sommaire

13.3 MB