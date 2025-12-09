Carrefour de l'Europe - travaux concessionnaire GPSEO ©Zelia Solane

Carrefour de l'Europe - travaux concessionnaire GPSEO ©Zelia Solane

Comblement des carrières à l'entrée de Poissy ©Zelia Solane

Rue Adrienne Bolland - mur de soutènement provisoire ©Zelia Solane

Rue Adrienne Bolland - mur de soutènement provisoire ©Zelia Solane

Impasse Adrienne Bolland - démolition des maisons - travaux préparatoires de libération d'emprise ©Zelia Solane

Base vie chantier installée - Ancienne gare de la Grande Ceinture à Poissy ©Zelia Solane

Boulevard Gambetta - reconstiutions riveraines des murs de clôture ©Zelia Solane

Boulevard Gambetta - reconstiutions riveraines des murs de clôture ©Zelia Solane

Avenue Fernand Lefebvre - Travaux de finition après le retrait de l'ancien pont ferroviaire ©Zelia Solane

Avenue Fernand Lefebvre -Travaux de finition après le retrait de l'ancien pont ferroviaire ©Zelia Solane