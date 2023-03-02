Poissy Centre - Gambetta

Des travaux de restitutions riveraines se déroulent le long du boulevard Gambetta, entre l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard Devaux, jusqu'en octobre. Ces opérations impliquent la mise en sens unique du boulevard jusqu'à fin septembre.

Divers travaux concessionnaires sont également menés par la CUGPSEO, Enedis, GRDF ainsi qu'Orange :