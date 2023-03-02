Poissy Centre - Gambetta
Restitutions riveraines et travaux concessionnaires
Photo des travaux de restitutions riveraines sur le boulevard Gambetta
Des travaux de restitutions riveraines se déroulent le long du boulevard Gambetta, entre l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard Devaux, jusqu'en octobre. Ces opérations impliquent la mise en sens unique du boulevard jusqu'à fin septembre.
Divers travaux concessionnaires sont également menés par la CUGPSEO, Enedis, GRDF ainsi qu'Orange :
- Au niveau de l'intersection avec la rue Charles Maréchal, de fin septembre à début octobre, impliquant un alternat de la circulation automobile sur le boulevard Gambetta.
- Entre le boulevard Devaux et le boulevard de la Paix du 15 septembre au 3 octobre.
- Entre l'avenue du Maréchal Foch et le boulevard Devaux jusqu'en 2026.