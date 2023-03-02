Poissy La Bruyère

En septembre, les travaux de comblement des carrières souterraines menés par SNCF Réseau se terminent sur le talus ferroviaire situé entre l’avenue Fernand Lefebvre, la rue des Capucines, l’impasse Hervieux et le début de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Plusieurs puits de forage ont été creusés pour accéder aux carrières et les combler par injection. Cette étape est essentielle pour garantir la stabilité des sols qui supporteront le futur tramway.

Les puits creusés pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de profondeur, l’accès au chantier est strictement interdit pour votre sécurité et celle de vos enfants. Merci de bien vouloir respecter la signalisation mise en place autour de la zone.