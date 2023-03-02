Poissy La Bruyère

Tram

Comblement des carrières sous le talus ferroviaire

En septembre, les travaux de comblement des carrières souterraines menés par SNCF Réseau se terminent sur le talus ferroviaire situé entre l’avenue Fernand Lefebvre, la rue des Capucines, l’impasse Hervieux et le début de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Plusieurs puits de forage ont été creusés pour accéder aux carrières et les combler par injection. Cette étape est essentielle pour garantir la stabilité des sols qui supporteront le futur tramway.

Les puits creusés pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de profondeur, l’accès au chantier est strictement interdit pour votre sécurité et celle de vos enfants. Merci de bien vouloir respecter la signalisation mise en place autour de la zone.

Création de la base vie

Installée derrière l’ancienne gare de la grande ceinture, la base vie SNCF est opérationnelle depuis la mi-juillet 2025. Ce bâtiment composé de bureaux, salles de repos et locaux techniques accueille les équipes terrain qui travaillent sur les chantiers du Tram 13. Romain, l’agent de proximité du Tram T13, y a également installé son bureau.

Retrait des ponts d’entrée de Ville

Photo de l'avenue de Versailles sans le pont rail

Les deux ponts-rails de la Grande Ceinture, l'un enjambant l'avenue Fernand Lefebvre et l'autre l'avenue de Versailles, ont été retirés cet été.

Au niveau de l'avenue de Versailles des travaux de finition et la création d'un mur de soutènement sont menés autour de la zone du pont-rail de l'avenue de Versailles jusqu’en 2026. L’ensemble du secteur est balisé et protégé afin d’assurer la sécurité des piétons.

Restitutions riveraines

Le long de la rue de la Bruyère et de l'avenue de Versailles (entre le croisement avec la rue de la Bruyère et celui avec l'avenue du Maréchal Foch) des opérations de restitutions riveraines ont lieu à fin novembre. Il s'agit de reconstruction de clôtures, de restitution de places de parking ou encore de démolitions.