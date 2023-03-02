Poissy - Quartier Saint-Exupéry
- Les travaux de déviation des réseaux d’assainissement par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise touchent à leur fin au niveau de la rue Saint-Sébastien avec un retour à la normale de la circulation automobile. De nouvelles opérations concessionnaires seront menées par Enedis le long de la rue Saint-Sébastien jusqu'en octobre, ainsi qu'au bout de la rue Adrienne Bolland en octobre et novembre. Orange et SFR réalisent leurs opérations de manière ponctuelle aux intersections des rues perpendiculaires à la rue Adrienne Bolland jusqu'à fin septembre.
- Rue Adrienne Bolland, après le terrassement du talus entre la voie de circulation et les voies ferrées, la construction d’un mur de soutènement est toujours en cours.
- A l’extrémité de la rue Adrienne Bolland, les pavillons situés sur l’emprise du futur tramway au bout de l’impasse sont en cours de démolition jusqu’à fin septembre. Une information continue est maintenue auprès des riverains notamment concernant la méthodologie utilisée pour minimiser les impacts, comme l’émission de poussière et la circulation des engins.
En direct du chantier
