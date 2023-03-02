Poissy Europe

Les opérations de la Communauté urbaine au centre du boulevard de l'Europe s'achèvent. Les travaux se poursuivent cependant le long du boulevard Gambetta, jusqu'à l'intersection du boulevard de la Paix, et sur un côté du carrefour de l'Europe. Ils s'achèveront à la mi-octobre et impliquent la fermeture d'une des voies de circulation mais le maintien des deux sens de circulation grâce à un alternat automobile durant toute la période.

Le boulevard de l'Europe est, quant à lui, concerné par des restitutions riveraines de mi-septembre à début octobre. Il en est de même pour la section du boulevard Gambetta comprise entre le boulevard de la Paix et le carrefour de l'Europe, de la mi-octobre à fin novembre.