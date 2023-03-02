Avenue de Conflans

Dans le cadre du projet de prolongement du tramway jusqu’à Achères, des travaux préparatoires vont être réalisés au niveau du futur terminus, avenue de Conflans à Achères, ainsi que le long de la voie ferrée en forêt.

Les travaux se dérouleront du lundi 20 octobre au vendredi 7 novembre 2025, uniquement en semaine, du lundi au vendredi, entre 8h et 17h.

Ces opérations consistent en des coupes d’arbres et des travaux de débroussaillage. Elles sont nécessaires afin de libérer l’espace destiné à l’aménagement des futures voies du tramway et à la création de la nouvelle station “Achères Ville RER”.