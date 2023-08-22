Qu’est-il prévu pour diminuer les gênes liées aux travaux ? Quel dispositif d’information ?

Afin de limiter les gênes occasionnées pendant les travaux, des mesures de communication de proximité sont systématiquement mises en place. Différents outils qui ont déjà fait leurs preuves sur d’autres projets de tram pourront être déployés : des panneaux d’information le long du tracé, une lettre d’information distribuée dans les boites aux lettres des riverains à chaque étape du chantier, des agents de proximité pour renseigner les riverains, etc. Une commission de règlement amiable pourra également être mise en place afin d’indemniser les éventuels préjudices commerciaux. Par ailleurs, les accès aux commerces seront dans la mesure du possible préservés et une signalétique sera mise en place. Concernant les plans de circulation en phase travaux, ceux-ci seront conditionnés au phasage qui sera retenu pour réaliser les travaux. Les itinéraires de déviations éventuels seront arrêtés en lien avec les collectivités et une information préalable sera toujours assurée pour permettre aux riverains et aux usagers de s’organiser. Ces impacts en phase travaux et les dispositifs qui seront déployés seront plutôt étudiés dans les phases ultérieures. Cette thématique sera notamment abordée dans le cadre de l’étude d’impact préalable à l’enquête publique.