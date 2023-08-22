ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Vos questions
Vous avez une question sur le projet ? La réponse est peut-être déjà dans cette FAQ. Si ce n’est pas le cas, contactez l’équipe du projet !
- L’insertion du tram implique-t-elle l’abattage d’arbres ? Combien ? Quelles mesures seront prises dans ce cas ?
- Le tram provoquera-t-il des ralentissements pour la circulation automobile (notamment au niveau de la Porte d’Aubervilliers, et des axes chargés comme la rue Pressensé) ?
- Est-ce que l’arrivée du tram réduira le stationnement pour les voitures ? Des places de parking sont-elles prévues à proximité du tracé, proche des stations ?
- Qu’est-il prévu pour diminuer les gênes liées aux travaux ? Quel dispositif d’information ?
- Pourquoi réaliser un prolongement du tram T8 au sud ?
- Comment s’articulera le prolongement du tram T8 avec le réseau de transport en commun actuel ? Le RER ? Le bus ? Le métro ?
- Combien de temps mettra le tram T8 pour relier Saint-Denis Porte de Paris et Rosa-Parks ?
- Quelles sont les caractéristiques des variantes d’insertion à Paris Rosa-Parks ? Quelle différence de coût présentent-elles ?
- Les stations du prolongement sont-elles déjà programmées ? La proposition est-elle définitive ?
- Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
- Quel est le coût du projet ?