Quelles sont les prochaines étapes du projet ?

Il faut compter 8 à 10 ans entre la concertation et la mise en service de la ligne. Cette dernière dépend de certains délais incontournables, comme les délais d’obtention des autorisations administratives et les délais d’acquisition foncière. En outre, le calendrier résulte également de certaines caractéristiques des ouvrages à construire, qui ne seront définis que dans la suite des études et dont le temps de réalisation dépend beaucoup des modalités constructives. Enfin, le planning dépend aussi beaucoup de la durée des travaux concessionnaires, qui peuvent prendre beaucoup de temps.

Le planning sera précisé au moment suite à l’enquête publique en 2023.

Une fois la déclaration d’utilité publique obtenue, qui constitue l’autorisation de projet, viennent les phases d’études techniques avancées préalables à la phase travaux.