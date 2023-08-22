ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Est-ce que l’arrivée du tram réduira le stationnement pour les voitures ? Des places de parking sont-elles prévues à proximité du tracé, proche des stations ?
Publié le
En raison du gabarit réduit des rues empruntées, le prolongement du T8 va impacter l’offre de stationnement existante le long du tracé. Une attention particulière sera portée sur la restitution des places de livraison. Les impacts précis sur l’offre de stationnement seront évalués dans les études ultérieures et présentés lors de l’enquête publique.