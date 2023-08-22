Pourquoi réaliser un prolongement du tram T8 au sud ?

Situées au sud du département de la Seine-Saint-Denis et au nord de la ville de Paris, les communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers constituent, avec les 18e et 19e arrondissements de Paris, un territoire dynamique, où de nombreux projets d’aménagement et d’infrastructures vont voir le jour dans les prochaines années, créant de nouveaux logements, bureaux et équipements générateurs de déplacements. Le prolongement au sud jusqu’à Paris permettra d’irriguer ce territoire et de répondre à ses besoins de déplacements avec un mode de transport fiable, fréquent, accessible et confortable. Tout en accompagnant le développement des modes actifs, il permettra d’améliorer le maillage des transports en commun au nord de l’agglomération parisienne, par des correspondances efficaces avec :

Le RER B et la future ligne 15 du métro ;

La ligne 12 du métro ;

Le tram T3b et le RER E à la gare de Rosa-Parks.