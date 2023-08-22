L’insertion du tram implique-t-elle l’abattage d’arbres ? Combien ? Quelles mesures seront prises dans ce cas ?

L’insertion du tramway sera accompagnée de la plantation de nouveaux arbres sur plusieurs axes concernés par l’insertion du tramway. En revanche, à certains endroits, l’insertion du tramway aura une incidence directe sur les alignements d’arbres, du fait des emprises nécessaires ou de la proximité des travaux. Le projet visera à limiter au maximum les impacts sur les arbres, mais lorsque l’évitement sera impossible, il aura pour objectif de restituer et compenser l’intégralité des arbres supprimés. Pour un arbre coupé, ce sont trois arbres qui seront replantés. Dans ce cas, des optimisations seront recherchées dans les études ultérieures en lien avec les communes et les aménageurs pour les restituer au plus près du tracé. Enfin, lors des études ultérieures, la végétalisation de la plateforme tramway sera privilégiée. Globalement, l’arrivée du tramway embellira l’espace public.