Combien de temps mettra le tram T8 pour relier Saint-Denis Porte de Paris et Rosa-Parks ?

Le temps de parcours du prolongement entre Saint-Denis Porte de Paris et la gare de Rosa-Parks est évalué à ce stade des études à environ 20 minutes. Pour information, le temps de parcours sur le T8 actuel est de 22 minutes sur la branche Epinay et de 14 minutes sur la branche Villetaneuse pour relier le terminus à Saint-Denis Porte de Paris.