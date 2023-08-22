Les stations du prolongement sont-elles déjà programmées ? La proposition est-elle définitive ?

La phase de concertation préalable a notamment permis aux participants d’exprimer leur avis concernant la réalisation de la station Pressensé en même temps que le reste du tracé. Cette volonté exprimée pour favoriser l’intégration du quartier Franc-Moisin a ainsi été écoutée. Cette station, auparavant en mesures conservatoires, sera bien réalisée en même temps que les autres ; faisant passer le nombre de stations de 9 à 10.

Si une localisation de principe de ces 10 stations a ainsi été retenue au stade DOCP, la concertation a pour but de recueillir les avis du public quant à leur localisation précise. Leur positionnement sera ainsi affiné dans les phases ultérieures au regard des enseignements de la concertation et de la précision accrue des études techniques. Leur nom est provisoire.